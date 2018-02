Sites estrangeiros repercutem cancelamento de viagem de Dilma

Logo após a confirmação do cancelamento da viagem oficial da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos para encontro com o presidente Barack Obama, alguns dos principais portais de notícias estrangeiros, como The New York Times, El País, Clarín e Le Monde, já repercutiam a decisão.

O jornal norte-americano The Huffington Post deu destaque à decisão de Dilma e perguntava aos leitores, na manchete da editoria de internacional: "Adivinha quem não vem para o jantar?"

O portal do jornal argentino Clarín disse que a decisão foi uma forma de protesto de Dilma após as revelações de que os e-mails da presidente eram espionados pelo governo americano.

No Twitter, o jornal espanhol El País comentou que a presidente Dilma está indignada por conta da espionagem. A matéria diz que ela cancelou o encontro por estar inconformada com as explicações dadas pelo presidente Barack Obama sobre os recentes casos de espionagem. A reportagem afirma que a decisão foi uma forma de “manifestar seu desagrado pela espionagem eletrônica”.

O The New York Times citou o anúncio da Casa Branca de que as atividades do serviço de inteligência estão sendo revistas e que o encontro entre os dois líderes vai acontecer após resolução dos casos de espionagem.