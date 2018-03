Sites do PT e PMDB são retirados do ar Alvo de ataques de hackers, o site do PT nacional está fora do ar desde a manhã de sábado. Também sob ameaça de invasão, o site do PMDB nacional passa por reforço no sistema de segurança e encontra-se em "manutenção". Os dois partidos são os maiores no Congresso Nacional e têm como principais representantes a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, respectivamente.