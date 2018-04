Site traz lista de parentes exonerados do Senado por nepotismo

O site Congresso em Foco divulgou nesta sexta-feira, 31, a lista de parentes de senadores que foram exonerados do cargo após a súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe a prática de nepotismo. O levantamento traz a relação de parentesco de 46 servidores com os parlamentares e funcionários de cargos de confiança. Entre eles, sete fazem parte da família do senador Efraim Morais (DEM-PB), primeiro-secretário da Casa. Outro destaque, segundo o site, é o diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, que teve de exonerar a mulher e a cunhada. No total, deixaram os cargos no Senado 87 servidores. Na última quinta, a Câmara dos Deputados também anunciou que 102 funcionários tiveram de deixar o cargo por nepotismo. Veja abaixo a lista dos parentes e a relação com os senadores, segundo o Congresso em Foco: 1º de setembro 1. Carlos Eduardo Alves Emerenciano - sobrinho do senador Garibaldi Alves (PMDB-RN); 2. Sílvia Renata Campos - sobrinha do senador Jayme Campos (DEM-MT); 3. Alfredo Antônio Pereira Alvarez - sobrinho do senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA); 4. Paulo Henrique Sobral Santos - genro do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE); 2 de setembro 5. Ana Karina Souto Maior Nóbrega - sobrinha do senador Efraim Morais (DEM-PB); 6. André Ventura da Nóbrega - sobrinho de Efraim; 7. Larissa Morais Villar - sobrinha de Efraim; 8. Juliana Perdigão Mayer Ventura - sobrinha de Efraim; 9. João Feitosa Mayer Ventura - cunhado de Efraim; 10. Renato Morais de Araujo - sobrinho de Efraim; 11. Leomar de Melo Quintanilha Júnior - filho do senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO); 3 de setembro 12. Marco Aurélio Bonato - sobrinho da esposa do senador Flávio Arns (PT-PR); 13. Elizabete Terezinha Salvaro Bertoldi - parente de servidor comissionado do Senado; 14. Carlos Eduardo Celli - parente de servidor comissionado; 15. José Vieira Caixeta Júnior - parente de servidor comissionado; 4 de setembro 16. João Feitosa Mauer Ventura - cunhado de Efraim Morais; 9 de setembro 17. José Mendes Saboya - irmão da senadora Patrícia Saboya (PDT-CE); 18. Maria de Lourdes Rocha Almeida - cunhada do senador Valdir Raupp (PMDB-RO); 19. Pedro Roberto Rocha - cunhado de Valdir Raupp; 20. Ozélia Pereira de Oliveira - sobrinha de Valdir Raupp; 21. Joelson Ramos - sobrinho de Valdir Raupp; 11 de setembro 22. Yuri Lobão Coelho - primo do senador Lobão Filho (PMDB-MA); 23. Neiton Barjona Lobão Filho - tio de Lobão Filho; 12 de setembro 24. Miguel Resende Coelho - sobrinho do senador Eliseu Resende (DEM-MG); 16 de setembro 25. Maria das Graças Nascimento - irmã da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE). Obs.: o suplente de Maria do Carmo, Virgínio de Carvalho (PSC-SE) exonerou a irmã da senadora, que está licenciada para tratamento médico; 26. Paulo Sérgio Gonçalves Ferreira - sobrinho do senador Expedito Júnior (PR-RO); 23 de setembro 27. Cynthia Oliveira Santana Bruneto - filha do senador Adelmir Santana (DEM-DF); 24 de setembro 28. Raimundo Alves de Araújo Sobrinho - cunhado do senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO); 29. Darci da Silva Mello - tia de Leomar Quintanilha; 25 de setembro 30. Antônio Waldir Bezerra Cavalcanti - sobrinho da esposa do senador José Maranhão (PMDB-PB); 31. Maria das Graças Bernardes - cunhada do senador Heráclito Fortes (DEM-PI); 29 de setembro 32. Sálvio Romero Pereira Botelho - irmão do senador Augusto Botelho (PT-RR); 33. Marcelo Sancho Leão de Aquino - cunhado de Augusto Botelho; 3 de outubro 34. Dea Monteiro Cabral - filha do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR); 35. Geilda Monteiro Cavalcanti - esposa de Mozarildo Cavalcanti; 8 de outubro 36. Joselita Martins Caldas Lins - cunhada do senador Papaléo Paes (PSDB-AP); 37. Jussara Duarte Monteiro - sobrinha de Mozarildo Cavalcanti; 14 de outubro 38. Sânzia Maia - mulher do diretor-geral do Senado, Agaciel Maia (coordenadora da Secretaria de Estágios); 16 de outubro 39. Luana de Fátima Ribeiro - cunhada do senador João Ribeiro (PR-TO); 40. Lauane Alves Caetano - cunhada da senadora Fátima Cleide (PT-RO); 41. Pedro Ciarlini Duarte - sobrinho da senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN); 42. Maria das Graças Moraes Souza Nunes - filha do senador Mão Santa (PMDB-PI); 43. Marcelo Araújo Zoghbi - filho do diretor de Recursos Humanos, João Carlos Zoghbi, que trabalhava no gabinete do senador Delcídio Amaral (PT-MS); 44. Nathércia Rachel Alcoforado de Sena Lima - parente de servidor comissionado; 45. Milton Alexandre de Moura - parente de servidor comissionado; 46. Terezinha dos Santos Torres - parente de servidor comissionado; 17 de outubro 47. Florian Augusto Coutinho Madruga - chefe-de-gabinete de Garibaldi Alves, Florian deixou a função de chefia para manter o emprego do sobrinho, João Paulo Madruga, lotado na presidência; 48. Denise Ramos de Araújo Zoghbi - mulher do diretor de Recursos Humanos, João Carlos Zoghbi; 49. Carla Lyra Nascimento Rezende Hadjinicolaou - filha da secretária-geral da Mesa, Cláudia Lyra; 50. Marina Lyra Nascimento Rezende - filha de Cláudia Lyra; 51. Carlos Eduardo Nogueira Sette Bicalho - cunhado de Cláudia Lyra; 52. Josidete Maria de Araújo Maia - cunhada do diretor-geral do Senado, Agaciel Maia; 53. Valéria Alves Fernandes Dias - sobrinha do senador Alvaro Dias (PSDB-PR); 54. Flávio Pereira de Carvalho - sobrinho do senador Valter Pereira (PMDB-MS), secretário parlamentar no gabinete da liderança do Bloco da Maioria; 55. Janaína Cafeteira Afonso Pereira - filha do senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA); 56. Maria Teresa Rodrigues Lima - cunhada de Epitácio Cafeteira; 57. Patrick Bentim Rosa - filho da chefe-de-gabinete do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE); 58. Igor Bentim Rosa - filho da chefe-de-gabinete de Antônio Carlos Valadares; 20 de outubro 59. Marilda Genilda de Souza Leite - irmã da secretária legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, Gildete Leite de Melo; 60. Ane Kelly Alves de Melo - cunhada de Gildete Leite de Melo; 61. Rosemary Braga Lima - sobrinha do diretor da Secretaria de Transportes do Senado, Cássio Murilo Rocha; 62. Antonio Bezerra de Faria Sobrinho - sobrinho do diretor da Secretaria de Engenharia do Senado, Adriano Bezerra; 63. Luciana Oliveira Guidini dos Santos - filha do diretor do Instituto Legislativo Brasileiro, Luciano Antônio Guidini dos Santos; 64. Izabella Colins Mariz dos Santos - filha do diretor da Secretaria de Expediente do Senado, Celso Dias dos Santos; 65. Letícia de Oliveira Nóbrega - filha da chefe-de-gabinete da liderança do PMDB no Senado; 22 de outubro 66. Consuelo Maria Pinto de Campos - sobrinha do senador Jayme Campos (DEM-MT); 67. Maria José de Ávila - esposa do ex-secretário-geral da Mesa do Senado Raimundo Carreiro, ministro do TCU; 68. André Eduardo de Ávila Carreiro - filho de Raimundo Carreiro; 69. Juliana de Ávila Carreiro - filha de Raimundo Carreiro; 70. Ana Cristina dos Reys - filha do chefe-de-gabinete do senador ACM Júnior. (DEM-BA); 71. Aline Thomas Muniz - filha do diretor da Secretaria de Telecomunicações do Senado, Carlos Muniz; 72. Ana Cristina Nina Ribeiro - filha da diretora da Unilegis (Universidade do Legislativo Brasileiro), Vânia Maione; 73. Carlos Alberto Andrade Nina Neto - filho de Vânia Maione; 74. Tomaz Alves Nina - filho de Vânia Maione; 75. Valéria Abreu da Costa Pinto da Fonseca - irmã do chefe-de-gabinete do senador Garibaldi Alves (PMDB-RN); 76. Rafael de Almeida Neves Júnior - filho do chefe-de-gabinete do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR); 77. Ana Carolina Quintilhan Campos - filha do chefe-de-gabinete do senador Neuto De Conto (PMDB-SC); 24 de outubro 78. Leonardo José Rolim Guimarães - marido da chefe-de-gabinete do senador Garibaldi Alves; 79. Solange Bandeira Soares Palmeira - filha do ex-diretor-geral do Senado Guilherme Palmeira, ministro do TCU; 80. Júlio Lossio Filho - há 26 anos secretário particular do senador Marco Maciel (DEM-PE), saiu em razão do cargo de chefia ocupado posteriormente pelo sobrinho, chefe-de-gabinete concursado de Tião Viana (PT-AC); 81. Carla Pimentel Pinheiro Limongi - sobrinha da chefe-de-gabinete do senador Marconi Perillo (PSDB-GO); 82. Vicente Limongi Netto - cunhado da chefe-de-gabinete de Marconi Perillo; 83. Taciana Pradines Coelho - filha do chefe-de-gabinete do senador Mário Couto (PSDB-PA); 84. Regina Célia Carreiro da Silva - sobrinha do ex-secretário-geral da Mesa do Senado Raimundo Carreiro, ministro do TCU; 85. Edmilson Barbosa Teles - irmão do chefe-de-gabinete do senador Paulo Duque (PMDB-RJ); 86. Paulo Elisio Brito Junior - filho do diretor da Subsecretaria de Administração de Patrimônio, Paulo Elias Brito; 87. Virgínia de Lucena Rabello - trabalha no gabinete João Durval (PDT-BA) e é irmã da chefe-de-gabinete do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) - nepotismo cruzado.