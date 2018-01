Site fiscaliza ações do Legislativo Com a intenção de estabelecer um "controle popular" do que consideram uma "Casa obscura", jovens profissionais e universitários mineiros criaram um portal (www.meudeputado.org) para acompanhar os trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado. A iniciativa é da ONG Associação Democracia Ativa. A Assembléia, por meio da assessoria de comunicação, afirmou que "todo trabalho para o aperfeiçoamento da democracia tem o apoio" da Casa.