Site do Senado traz defesa de Sarney a 18 denúncias A assessoria de imprensa do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disponibilizou ontem à noite no site do Senado documento intitulado "A Verdade", no qual são apresentadas as defesas do senador em relação a 18 denúncias veiculadas na imprensa nos últimos meses.