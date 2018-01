Site de Genoino chega próximo da meta com doações de R$ 10 a R$ 48 mil

Próximo de completar os R$ 667,5 mil necessários para pagar a multa de José Genoino no processo do mensalão, o site organizado por familiares e amigos do petista tem contado com doações que vão de R$ 10 a R$ 48 mil, a maior doação registrada até agora.

De acordo com petistas próximas a Genoino, cerca 1.200 pessoas contribuíram para a arrecadação, que já está na casa dos 90% do valor total da multa, de R$ 667,5 mil. O prazo para o ex-presidente do PT quitar a dívida vai até a próxima segunda-feira, 20. "Acreditamos que vamos alcançar o valor na segunda ou na terça", afirma o coordenador do núcleo jurídico do PT, Marco Aurélio Carvalho.

Mesmo que o valor completo não seja pago no dia 20, e Genoino fique registrado com dívida ativa na União, os amigos do petistas estão otimistas, pois, nestes casos, a cobrança judicial da dívida costuma levar anos.

A maior parte das doações varia entre R$ 10 e R$ 50, mas também há valores mais robustos, de R$ 10 mil e, o maior registrado até agora, de R$ 48 mil. O perfil de doadores também é variado. Além de militantes e dirigentes petistas, há professores, médicos, advogados e até artistas como a atriz Tássia Camargo.

De acordo com Carvalho, mais de 30 deputados federais e estaduais, além de professores, médicos e advogados contribuíram com a campanha de arrecadação. Alguns dos doadores inclusive têm se manifestado no Facebook, como é o caso de Benedito Alísio da Silva Pereira, que afirma em publicação na página "mandato Genoino" que "a injustiça que fizeram com o senhor foi grande e revoltante, mas o senhor irá vencer mais essa adversidade. Siga em frente, com ânimo e de cabeça erguida, como o senhor sempre fez."

A página de arrecadação de Genoino aceita apenas doações de pessoas físicas, que precisam encaminhar para o e-mail do site o nome completo, RG, CPF e cópia do comprovante de pagamento. A medida visa manter o controle das doações que, por lei federal, são livres de tributação.

No caso das doações que não forem identificadas, elas serão tributadas. "Nestes casos, os amigos e companheiros de Genoino vão pagar a maior alíquota possível para evitar problemas com fisco, a solidariedade ao partido vai ajudar a pagar", promete Carvalho.

Rede de solidariedade. Com os bons números da arrecadação oito dias após a página ser criada, a "rede de solidariedade", como chama o partido, também deve lançar iniciativas para arrecadar recursos para o ex-ministro, José Dirceu, o ex-tesoureiro, Delúbio Soares e, no futuro, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que ainda aguarda ordem de prisão.

"Essa rede vai se estender aos demais companheiros, faremos todas ações quantas forem possíveis e necessárias. Seguramente o setorial jurídico fará isso para Dirceu, Delúbio e João Paulo", afirma Carvalho. No dia 10 de janeiro, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, chegou a conclamar os militantes do partido a contribuir com doações para Genoino, Delúbio Soares, José Dirceu e João Paulo Cunha na página oficial do PT.

Além de Falcão, outros membros do partido declararam publicamente seu apoio a Genoino, como o deputado Cândido Vaccarezza, de São Paulo. Ainda segundo Carvalho, o PT está organizando uma série de jantares para ajudar na arrecadação de recursos para o pagamento das multas não apenas de Genoino, mas dos outros petistas condenados no julgamento do mensalão, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro da legenda Delúbio Soares.

Na semana passada, a Justiça atualizou o valor da multa do petista, cujo valor inicial era de R$ 468 mil. A correção foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data dos fatos que foram julgados pela Justiça. Ou seja, os R$ 468 mil eram em valores de 2003. As multas dos condenados no mensalão serão destinadas ao Fundo Penitenciário Nacional, que é utilizado para financiar melhorias no sistema prisional.