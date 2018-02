Site da Presidência ficará fora do ar amanhã O site da Presidência na internet ficará fora do ar do meio da manhã ao início da tarde de amanhã. Assessores disseram que os serviços de comunicação do info.planalto.gov.br serão suspensos das 10 horas às 14 horas para fazer a manutenção do sistema elétrico do Palácio.