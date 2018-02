Sistema punitivo precisa de reflexão, diz Barroso O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, considerou nesta terça-feira, 19, que um dos saldos positivos do desfecho do processo do mensalão será o de avançar em áreas da política, direito penal e sistema penitenciário. Barroso participou na noite de hoje da posse do ministro Marco Aurélio na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).