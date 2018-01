Sistema elétrico brasileiro é vulnerável, diz José Jorge O ministro de Minas e Energia, José Jorge, admitiu há pouco que o sistema elétrico brasileiro é vulnerável, mas ponderou que o importante é saber se o nível de vulnerabilidade é aceitável. "Não dá para nós falarmos contra uma constatação", disse Jorge ao ser questionado sobre a segurança do sistema. "Todo sistema que se quebra é vulnerável, precisamos saber se é mais ou menos vulnerável que os outros. E se o nível de vulnerabilidade é aceitável", afirmou. Jorge disse que somente será possível constatar esses dados de aceitabilidade quando ficarem esclarecidas as causas que permitiram que a queda do cabo na linha de transmissão entre a usina de Ilha Solteira e a subestação de Araraquara provocasse a queda do sistema em várias regiões. De acordo com ele, maiores informações serão prestadas ainda hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ele informou que a Aneel já encaminhou os técnicos para apurar as responsabilidades.