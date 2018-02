Sirkis quer Marina com liberdade na agenda dos Estados

Um dos fundadores da Rede Sustentabilidade, Sirkis exemplificou que o próprio Eduardo Campos, morto em acidente aéreo na quarta-feira passada, não teve agenda com candidatos à reeleição, os governadores Geraldo Alckmin (SP) e Beto Richa (PR). O PSB faz parte da aliança nesses dois Estados, mas Marina e seu grupo político resistem a fazer campanha conjunta com eles.

"Eu vejo que essa é uma questão muito mais do partido no âmbito estadual e a candidatura a Presidência, seja com Eduardo, seja com Marina, tem que ter a liberdade de transitar de uma forma até mais ampla do que isso", afirmou ele, em entrevista após a missa de sétimo dia em homenagem a Campos e os demais mortos no desastre aéreo.

Sirkis destacou que, "se fosse chamado a opinar sobre o assunto", permitiria aos candidatos a governador usarem materiais com Marina. Mas ele ponderou que a campanha dela é feita de uma forma "mais direta" com os candidatos a deputados federal e estadual. "Não há tempo para dizermos ''este sim, este não''", disse.

Para o deputado do PSB, a situação do Rio de Janeiro "é muito peculiar". Segundo ele, o acordo fechado no Estado - o partido apoia a candidatura ao governo do petista Lindbergh Farias - vai ser seguido e Marina vai fazer uma campanha no Estado para o "povão, na rua". "A potencialidade da Marina no Rio é gigantesca, ela teve 31% no primeiro turno (em 2010) e eu acho que ela pode crescer muito mais do que isso", afirmou Sirkis, que coordenou a campanha passada dela no Estado.