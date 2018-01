Siqueira Campos declara apoio a Serra O governador de Tocantins, Siqueira Campos, foi o primeiro pefelista a desertar da candidatura à Presidência da República de Roseana Sarney, de seu partido, para apoiar o ministro José Serra, lançado hoje candidato tucano à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Siqueira ofereceu o Tocantins para que Serra inicie a sua campanha. Num telefonema ao presidente nacional do PSDB, deputado José Aníbal (SP), Siqueira afirmou que Serra é o seu candidato desde já. Aníbal ficou intrigado. Procurou o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e conversou a respeito da atitude de Siqueira. Como vem mantendo diálogo constante com os presidentes de todos os partidos da base aliada e tem a esperança de que a aliança hoje no poder seja mantida, Aníbal preocupa-se em não provocar ninguém. O senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO), filho do governador Siqueira Campos, conversou com José Aníbal. Disse que a atitude de seu pai é coerente com o passado. "Meu pai tem ligações profundas com o presidente Fernando Henrique, e é natural que apóie o candidato que tenha a sua preferência", disse. O senador lembrou que em 1994 Siqueira Campos pertencia ao PPB, que lançou o então senador Esperidião Amin candidato a presidente da República. Mas Siqueira Campos avisou aos dirigentes de seu partido que apoiaria Fernando Henrique. "Daquela vez, todo mundo entendeu a atitude de meu pai", continuou o senador. "Tenho certeza de que ele vai conversar com os dirigentes do PFL e eles concordarão que um governador do partido dê apoio ao candidato de outro", disse o senador. Siqueira Campos pretende se candidatar ao Senado. Não teria problemas para se abrigar em nenhum partido, porque tem influência nos principais. O filho do senador é dirigente do PSDB local; duas filhas são do PTB, e o PPB também é controlado por ele. O problema para Siqueira é de outra ordem. Se for obrigado a deixar o PFL, não poderá se candidatar ao Senado, porque o prazo de filiação para os candidatos às eleições deste ano terminou no dia 6 de outubro passado. Já o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), comentou apenas que ?no PFL não há lugar para dissidências, mas há prazo para arrependimento?.