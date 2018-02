Siqueira assume e muda estrutura administrativa no TO

Conhecido como implacável com os inimigos, o novo governador assume o mandato pela quarta vez, desde a criação do Tocantins, há 22 anos. Desta vez, se comprometeu a não perseguir os adversários. "Não tenho por que me vingar, não tenho sentimento nem tempo para perseguir ninguém", afirmou.

Após a posse na Assembleia, Siqueira foi receber a faixa de governador no Palácio Araguaia. Como primeiro ato, assinou medida provisória que reestrutura a administração do estado. Entre outras mudanças, o governador acabou com a Secretaria de Governo, uniu as pastas de Segurança Pública e de Cidadania e Justiça, criou as secretarias das Oportunidades e a Extraordinária de Articulações Institucionais, além da Agência de Comunicação do Tocantins (Agecom).

Um dos secretários será o seu filho e ex-senador Eduardo Siqueira Campos, que assumirá a pasta de Planejamento e Modernização de Gestão. A saúde, uma das áreas críticas, será gerida, a princípio, por uma força-tarefa, encarregada de fazer auditoria sobre a situação do setor. A posse do secretariado está marcada para amanhã, às 15 horas, no Palácio Araguaia. Depois das solenidades, Siqueira Campos seguiu para Brasília, onde participa da posse da presidente Dilma Rousseff (PT).