SIP faz reunião de meio de ano no México

"Será um programa intenso e completo", diz o diretor executivo da SIP, Júlio Munhoz. Seu propósito é abordar "a realidade que vivemos, os meios de comunicação no mundo e na América Latina em particular". No primeiro dia, o programa inclui um mergulho nos desafios da atualidade para os jornais: "A reinvenção dos diários tradicionais: deixando para trás remendos e paradigmas". Em seguida, "Transparência e acesso à informação", um balanço sobre o que os governos estão fazendo para tornar as informações acessíveis aos cidadãos.

Nos três dias seguintes, as discussões sobre o cenário político latino-americano se sucedem. No sábado, um deles discutirá o drama da Venezuela: "Quando a saúde de um só homem deixa todo um país na incerteza". Em seguida, Fernando Henrique falará sobre "Liberdade de expressão nas Américas, tendências e desafios".

Um dos mais aguardados é o debate sobre mudanças políticas na Venezuela, Argentina, Equador e Bolívia, com a presença de Henrique Krause. Em paralelo, a Comissão de Liberdade de Imprensa fará balanços de cada país, entre sábado e segunda-feira, quando participam os presidentes do México, Enrique Peña Nieto e da SIP, Jaime Mantilla. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.