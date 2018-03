SIP discute em Cádiz violência contra imprensa

A agenda inclui uma comemoração especial dos 200 anos da Constituição espanhola - essa é a razão para o encontro se deslocar até o Velho Mundo. Vários painéis debaterão as relações entre as constituições latino-americanas e a liberdade de imprensa. No encontro começa a se preparar, também, a próxima reunião da SIP - marcada para outubro, em São Paulo. Um dos eixos do encontro serão as reuniões do Comitê de Liberdade de Imprensa, que discutirá a liberdade de expressão em cada país. O relatório brasileiro será apresentado por Paulo de Tarso Nogueira, consultor do jornal O Estado de S. Paulo, em nome da Associação Nacional de Jornais (ANJ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.