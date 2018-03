SIP debate qualidade de conteúdo em canais digitais Jornais impressos ou tablets de manhã cedo, telefones celulares com acesso à internet no caminho para o trabalho, notícias on line dos portais das 10h às 18h. No trajeto de volta para casa, novamente os celulares e, antes de dormir, leitura mais aprofundada nos tablets. Pesquisas recentes mostram que é assim que os leitores utilizam os vários canais de informação para receberem notícias, ao longo do dia. "O conteúdo é o rei, mas a praticidade e a conveniência é a rainha", resumiu a jornalista Rosalía Lloret, do Grupo Prisa, que edita, entre outras publicações espanholas, o jornal El País.