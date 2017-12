'Sinto a dor de ter perdido um amigo', diz Requião, sobre ACM

O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), lamentou a morte do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA). "Sinto a dor de ter perdido um amigo", afirmou Requião. Os dois governaram seus respectivos Estados no mesmo período, entre 1991 e 1994, e, depois, foram contemporâneos no Senado na legislatura de 1995 a 2003. "Ele foi sempre extremamente leal, um homem que não faltava com a palavra e com os compromissos", destacou Requião. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.