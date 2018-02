Sindicatos pedem em Curitiba CPI para investigar Richa A Frente Popular contra a Corrupção, formada por sindicatos e movimentos populares de Curitiba, iniciou hoje uma série de manifestos com o objetivo de mobilizar a população para pressionar os vereadores a assinarem o pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar suposto caixa dois nas eleições do ano passado, vencida pelo prefeito Beto Richa (PSDB), além de falsificação de assinaturas. "Queremos que os vereadores entendam que essa é uma responsabilidade da Câmara", disse a diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Alessandra Cláudia de Oliveira. Por enquanto, a oposição tem seis dos 13 votos necessários.