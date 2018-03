Sindicato vai ao STF contra lei que fixa teto O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público entrou no STF com ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 19, da Lei 11.415/06, que fixa a remuneração dos funcionários do Ministério Público da União. Para o sindicato, a lei estabelece teto inferior ao que estipula a Constituição.