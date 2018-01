Sindicato dos Metalúrgicos e CUT organizam ato neste domingo em São Paulo

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a CUT São Paulo organizam um ato em defesa da democracia neste próximo domingo, 16, quando movimentos contrários ao governo irão às ruas do País pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A manifestação a favor do governo está marcada para as 13h em frente ao Instituto Lula, no bairro do Ipiranga. Na última sexta-feira, 7, o sindicato e movimentos sociais deram um abraço simbólico no instituto, que foi alvo de ataque na noite de 30 de agosto. No ato de sexta-feira, também estavam presentes o ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia e lideranças petistas, como Rui Falcão, presidente do partido, e o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania Eduardo Suplicy.

Além de coincidir com a manifestação contra Dilma, o evento marcado para este domingo, 16, precede a manifestação agendada para quinta-feira, 20, em todo Brasil, por sindicatos e movimentos sociais. No evento criado no Facebook, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também convoca os movimentos sociais e divulga a hashtag #SomostodosLULA. “Não permitiremos que nossa principal liderança seja atacada ou mesmo ameaçada por setores ou pessoas que não têm responsabilidade com a democracia e que nunca se importaram com os trabalhadores.”

Sem referências diretas ao atual governo, a postagem classifica como vitorioso o legado de Lula como presidente. “As ações do governo Lula retiraram o Brasil das trevas: da fome, da desigualdade social, da concentração de renda e do abandono a que estavam submetidas as populações do campo, das periferias e das regiões Norte e Nordeste, e deram dignidade a milhões de pessoas. As lutas no Brasil se intensificarão em defesa deste legado, do qual somos parte e muito nos orgulhamos.”

Até às 9h desta quarta-feira, 12, 523 pessoas haviam confirmado presença na página do evento no Facebook.