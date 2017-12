Sindicato do BC pede esclarecimento sobre denúncias de Pereira O Sindicato Nacional dos funcionários do Banco Central (Sinal), enviou carta ao diretor de Fiscalização do BC, Paulo Cavalheiro, pedindo uma manifestação oficial do órgão sobre as denúncias feitas por Silvio Pereira ao "O Globo" que envolvem a instituição. De acordo com o ex-secretário geral do PT, o partido pretendia arrecadar R$ 1 bilhão por meio de esquemas que envolveriam bancos em processo de liquidação conduzido pelo BC. "As acusações do ex-secretário geral do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira, de que o publicitário Marcos Valério e os dirigentes do partido pretendiam arrecadar R$ 1 bilhão por meio de negociatas envolvendo bancos em processo de liquidação no Banco Central são graves e merecem uma resposta rápida e convincente dessa instituição aos funcionários do BC e à sociedade", diz a carta.