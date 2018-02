Sindicância vai investigar contas paralelas no Senado O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), determinou hoje, segundo sua assessoria de imprensa, a abertura de comissão de sindicância para investigar a existência de duas contas, uma corrente e outra de poupança, na Caixa Econômica Federal, em nome do Senado. A denúncia foi feita hoje pelo senador Renato Casagrande (PSB-ES) e aponta que as duas contas somam R$ 3,74 milhões, funcionando paralelamente aos recursos orçamentários do Senado depositados na Conta Única do Tesouro Nacional.