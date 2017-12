Sindicalistas protestam contra supersalários em aeroporto Um grupo de sindicalistas realizou nesta quarta-feira, no aeroporto de Brasília, mais um protesto contra o reajuste do salários do parlamentares. Os manifestantes entregavam aos passageiros que desembarcavam garrafas de óleo de peroba com rótulos artesanais com imagens simbolizando deputados e senadores. "Óleo de peroba para parlamentar cara-de-pau", gritavam os ativistas. Orientados por funcionários da Infraero, os congressistas que chegavam a Brasília eram orientados a usar uma saída lateral e não cruzaram com os sindicalistas. Com isso, quem acabou sendo abordada foi a deputada Eurides Brito (PMDB), que é da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela foi abordada pelos manifestantes, mas não parou, mantendo-se em silêncio e com a expressão fechada. Os organizadores do protesto não perderam a determinação. "Estamos no aeroporto entregando para cada parlamentar uma garrafinha, que simboliza o óleo de peroba para passar nos caras-de-pau dos parlamentares que decidirem manter essa imoralidade do reajuste de 91%. Nós queremos que eles revejam essa posição", disse a presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Distrito Federal, Regiane Pitanga.