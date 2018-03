Sindicalistas defendem Serra de manifesto de centrais Membros tucanos da direção da Força Sindical repudiaram a assinatura do manifesto que acusou o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, de mentir sobre a criação do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). Eles pedem uma retratação do presidente em exercício da entidade, Miguel Eduardo Torres. "Houve uma falha, uma desatenção por parte do Miguel que hoje está na presidência. A central não pode falar em nome de todos. A disputa política deveria ser um objetivo de pessoas, e não geral", disse o 1.º vice-presidente da Força, Melquíades de Araújo, filiado ao PSDB.