Sindicalista do PCdoB será vice de Padilha

O escolhido foi o sindicalista Nivaldo Santana, dirigente da CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil). A decisão ocorreu depois que dirigentes do PC do B ameaçaram seguir o caminho do PP e apoiar a candidatura de Paulo Skaf (PMDB) caso não fossem contemplados com uma vaga na chapa majoritária. No último sábado, 27, o vereador Orlando Silva, presidente do PC do B paulista, e o presidente nacional do partido, Renato Rabelo, jantaram com Skaf em São Paulo no apartamento do vice-presidente Michel Temer e abriram uma negociação.

"Temos interesse em participar da chapa majoritária (de Padilha). O critério para fazer a aliança é esse", afirmou Silva ao Estado. Antes de selar o acordo, os petistas pediram ao PCdoB que indicasse a deputada estadual e cantora Leci Brandão.

A ideia era que Padilha tivesse uma mulher como vice. O partido aliado, porém, rechaçou a sugestão e impôs o nome de Santana, que é considerado um dirigente orgânico do PC do B. Padilha e o presidente estadual do PT, Emidio de Souza, se empenharam pessoalmente nas negociações com PP e PCdoB.

Segundo fontes do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi consultado durante todo o processo. Lula não incentivou a migração rumo à campanha de Paulo Skaf (PMDB) mas também não agiu para impedir o desembarque do PP. De acordo com fontes petistas, o ex-presidente se deu por satisfeito com o apoio do PP à reeleição da presidente Dilma Rousseff.