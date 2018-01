Sinal de bloqueadores de celular pode ?vazar? O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, disse que os bloqueadores de comunicações eletrônicas que serão instalados nos presídios irão impedir a comunicação de todos os serviços móveis, e não apenas os de telefonia celular. Os principais serviços disponíveis hoje, além da telefonia celular, são pager (bip) e telefonia por satélite. A Anatel irá regulamentar o bloqueio nos próximos meses e indicar o limite máximo de interferência que poderá vazar das muralhas dos presídios. Ele reconheceu que em alguns prédios o vazamento poderá alcançar algumas dezenas de metros. ?Alguns cidadãos vão ser afetados?, reconheceu Guerreiro, dizendo que as pessoas que estiverem trabalhando ou morando ao lado de presídios, podem ficar restritos ao uso do telefone fixo no local. Guerreiro disse que até fevereiro terão sido testados equipamentos fabricados por doze empresas diferentes. Até dezembro passado já foram testados seis sistemas. Neste mês haverá mais testes em dois presídios e outros três ou quatro em fevereiro. Para acelerar o processo, a Anatel vai iniciar a regulamentação do bloqueio ao mesmo tempo em que autorizará a instalação, em caráter experimental, dos bloqueadores em qualquer presídio. A escolha dos prédios beneficiados com o bloquador, e a compra dos equipamentos, será feita pelo ministério da Justiça. Guerreiro explicou que o sistema é feito com a instalação de um emissor de ondas localizado em cada canto da área da prisão. Cada um direcionará a emissão do sinal para dentro, provocando interferência nas transmissões. Os preços de cada transmissor via de R$ 10 mil a R$ 100 mil, dependendo do fabricante. Os testes estão sendo feitos com telefones analógicos e com os digitais das tecnologias TDMA e CDMA, esta última usada em São Paulo. Em alguns testes, os sistemas não evitaram ligações de telefones TDMA, segundo o presidente da Anatel. Não houve teste com aparelhos GSM, que serão usados nas bandas D e E da telefonia celular. Mas Guerreiro observou que alguns bloquadores são usados na Europa, onde é usada a tecnologia GSM.