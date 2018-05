Simpatizantes de Battisti protestam no STF Manifestantes favoráveis a libertação do ex-ativista italiano Cesare Battisti conseguiram despistar a segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e, no início da sessão, assim que os ministros entravam no plenário, estenderam uma faixa e gritaram palavras de ordem pedindo a libertação do ex-ativista italiano. Surpresos, os ministros do STF assistiram à ação dos seguranças do tribunal, que retiraram os manifestantes do local em poucos segundos.