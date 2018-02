Simon: Sarney já dá demonstração de querer se afastar O senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou, em discurso na tribuna do Senado, que o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), já dá sinais de que quer se afastar do cargo, ao transferir ao primeiro-secretário da mesa, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), a escolha dos servidores que substituirão o diretor-geral e o de recursos humanos da Casa. "No momento em que deixa para o primeiro-secretário, já está mostrando que quer se afastar", disse Simon, no discurso em que pediu a saída de José Sarney.