Simon: saída de Aécio fortalece pré-candidatura de Ciro O senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou hoje que a desistência do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, da pré-candidatura à Presidência da República fortalece a candidatura do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) ao cargo. "Eu acho que vai fortalecer a posição de Ciro Gomes. Ele deixava claro que, se Aécio fosse candidato, ele renunciava à pré-candidatura para apoiar o Aécio. No momento em que Aécio retira a (pré-)candidatura, fortalece a hipótese do Ciro querer mesmo ser presidente", avaliou o senador do PMDB.