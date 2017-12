Simon reúne-se com Quércia para discutir candidatura O senador Pedro Simon (PMDB-RS) vai se reunir com o ex-governador de São Paulo Orestes Quércia, nesta semana, na tentativa de conseguir apoio para sua candidatura à Presidência da República. Na mesma linha de tentar viabilizar uma candidatura própria do PMDB, aliados de Simon vão procurar o ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcellos, um forte opositor à candidatura de Anthony Garotinho, o ex-governador do Rio de Janeiro que poderá ser o vice na chapa de Simon. Na avaliação do grupo que quer candidato próprio, o ex-presidente Itamar Franco também deverá renunciar a sua pré-candidatura a favor de Simon, nesta semana. Mesmo que o grupo consiga reunir apoio para que haja um único candidato na convenção marcada para o dia 11 de junho, o principal obstáculo persiste. O partido já vem articulando alianças nos Estados com outros partidos que disputam o cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei proíbe que siglas adversárias na disputa pela presidência da República se aliem nos Estados.