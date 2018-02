Simon pede que Sarney saia, antes que seja obrigado O senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou hoje o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), tem de se afastar do comando da Casa. "Ele deve se afastar desse processo. Para bem dele, da família dele, da sua história e deste Senado", disse, durante discurso no plenário do Senado, que está esvaziado por causa das festas juninas, com a presença de apenas oito parlamentares de um total de 81. "Há um mês eu disse que é melhor o presidente sair do que seja obrigado a sair. Hoje eu repito: é bom que o presidente Sarney largue a presidência do Senado antes que a situação fique totalmente insustentável", argumentou.