Simon mantém pré-candidatura à presidência O senador Pedro Simon vai manter a pré-candidatura à presidência da República pelo PMDB até o fim, seja na prévia do dia 17 de março ou na convenção partidária, em junho, e não admite compor chapa como vice de qualquer coligação com outro partido. Em férias no balneário de Rainha do Mar, no Rio Grande do Sul, Simon sente-se traído pelas últimas atitudes do líder do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima, que sugeriu apoio ao PSDB, e do presidente do partido, Michel Temer, que estaria "se insinuando" para a candidatura do ministro da Saúde, José Serra (PSDB). "Foram estas posturas que abriram espaço para o Serra oferecer a vice-presidência ao PMDB", avalia o senador, lembrando que o PSDB não teve coragem de fazer o mesmo com o PFL porque o partido de Roseana Sarney, ao contrário do seu, deixou muito claro que tem candidata à cabeça de chapa. Simon lembra que a última convenção decidiu, com 98,7% dos votos, que o PMDB teria candidatura própria à presidência e vai cobrar isso de Geddel e Temer. O namoro do PMDB com o PSDB conduzido por Geddel e Temer magoou Simon e vai estar na pauta de seus contatos na semana que vem, quando volta a Brasília, depois de participar no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. "Nunca fui tão agredido, nem mesmo por adversários políticos", queixa-se, fazendo disso mais um motivo para manter-se na luta pela candidatura. "Tenho que ir até o fim. Com as ofensas que tenho recebido não sairia com dignidade se desistisse".