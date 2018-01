Simon ironiza candidatura tucana O senador Pedro Simon (RS), pré-candidato do PMDB à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira que a candidatura do ministro José Serra pelo PSDB representa ?uma decisão de cima para baixo? do presidente Fernando Henrique Cardoso. ?Tanto é assim que o Tasso teve de retirar seu nome?, argumentou Simon, numa referência ao governador do Ceará, Tasso Jereissati. Na contramão das evidências, Simon disse que o PMDB está ?unido? em torno da tese de candidatura própria à Presidência. Sempre chamando o PMDB de ?MDB?, o senador observou que sua legenda é diferente das demais.?Fizemos uma convenção e, por 98,7% dos votos, decidimos que o PMDB terá candidato, a ser definido em prévia?, comentou. ?Aqui não acontece o que ocorre no PSDB nem no PT, onde o Suplicy se esforça, mas as figuras do seu partido estão ridicularizando o que ele faz?, emendou, ao mencionar o empenho do senador Eduardo Suplicy (SP) para marcar debates com o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. De qualquer forma, no ato de apresentação de sua candidatura, realizado em São Paulo, Simon admitiu as divergências na seara peemedebista. ?Mas nunca vamos ser um partido como o PFL, que tem comando, que dirige, que dá ordem. Nem como o PPB, antigo PDS, que é acostumado ao lema ?quem manda, manda; quem não manda, obedece?, ressalvou. O presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), pediu um aparte e disse que as relações entre os companheiros sempre foram boas. ?Mas dá para dizer que, a partir de hoje, melhoraram bastante?, provocou Simon. Foi uma gargalhada geral.