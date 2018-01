Simon insiste em candidatura própria do PMDB O senador e pré-candidato do PMDB à Presidência, Pedro Simon (RS), disse que seu partido vai ter candidatura própria ao Planalto, e que tem a "expectativa" de ser o escolhido da convenção que será realizada no dia 17 de março. "Se o PMDB não tiver candidato próprio se transformará num partido nanico, sem importância nenhuma", avaliou, e reforçou que a decisão da candidatura própria foi tomada em convenção nacional. Simon vai disputar a prévia do partido com o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Para Simon, seu nome é forte no partido por sua história - foi dirigente estadual, nacional, governador, ministro - nunca deixou a legenda e tem "tradição partidária". Perfil que não corresponde aos outros pré-candidatos. "O Itamar, a quem tenho muito apreço, está confuso, e o Jungmann acabou de entrar no partido, é ministro deste governo e não conhece os nomes do partido", afirmou. O senador acredita que, com oito minutos disponíveis na TV e rádio nos dois meses de campanha eleitoral, o partido poderá se fortalecer e terá chances de eleger seu candidato. "Temos que botar o time na rua. Não digo que eu ganhe a eleição, mas o PMDB é um grande partido", disse. Simon descartou a possibilidade de o nome do PMDB vir a ser vice numa eventual aliança com o PSDB ou PFL. "Não pensamos em ser vice do Serra, muito menos da Roseana (governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL)." Sobre a possibilidade de o PMDB apoiar os tucanos ou pefelistas num eventual segundo turno, o senador brincou: "Acho que o Serra e a Roseana deviam pensar se apoiariam Simon no segundo turno". Em ritmo de campanha, Simon que fez palestra na sede do sindicato dos Eletricitários para trabalhadores e membros da CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores) e falou sobre seu desejo de disputar a Presidência da República. Mas o tema do encontro era a votação do projeto de lei que pretende modificar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que está na pauta do Senado e deve ser discutido no dia 26 de março. "O projeto vai ser votado, então vocês devem se preparar. Vamos conversar com o presidente (Ramez Tebet - MS) discutir e debater", afirmou aos trabalhadores que estavam na platéia. O senador afirmou que vai reunir um grupo de outros parlamentares para defender ?a causa dos trabalhadores?.