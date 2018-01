Simon faz coro com oposição e pede renúncia de Renan

O senador Pedro Simon (PMDB-RS), que pertence ao mesmo partido que o senador Renan Calheiros, pediu nesta terça-feira, 19, em plenário, que o presidente do Senado renuncie ao cargo de presidente do Senado em razão da suspeita de que um lobista da empreiteira Mendes Júnior, Cláudio Gontijo, teria pago pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan tem uma filha. Em aparte a um discurso do senador Christovam Buarque (PDT-DF). "Aconselho o senador Renan a renunciar. Renan faria um gesto que marcaria sua posição se renunciasse à presidência do Senado´´, diz Simon. O senador Jefferson Péres (PDT-AM), também em aparte a Buarque, agradeceu aos cumprimentos que tem recebido por sua atuação no Conselho de Ética do Senado, onde tem se declarado contrário à proposta de arquivamento do processo contra Renan Calheiros antes de concluída a apuração da denúncia feita contra ele por suposta quebra de decoro parlamentar. "Não é uma tarefa fácil a missão que estou desempenhando", disse Péres, "pois trata-se de um amigo, mas acho que as pessoas públicas devem agir com a razão, e não com o coração. Além disso, a instituição está acima das pessoas." Os partidos de oposição PSDB e DEM (ex-PFL) também pediram o afastamento do presidente do Senado nesta terça-feira. "Seria melhor para todos se o presidente Renan Calheiros renunciasse ou pelo menos pedisse licença do cargo que ocupa. Ele está pensando mais nele próprio do que no Senado e comprometendo a imagem da instituição", disse o líder DEM, José Agripino Maia (RN). A situação de Renan se complicou ainda mais porque não há unidade entre os governistas quanto à suspeita de que ele teria fraudado a contabilidade de seus negócios agropecuários para justificar sua renda pessoal. (Com Reuters)