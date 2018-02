Simon elogia discursos de defensores de Sarney A defesa do atual presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), é tão eloquente entre os poucos parlamentares presentes à sessão do plenário esta tarde que foi até destacada pelo senador Pedro Simon (PMDB-RS) na tribuna. "Sarney não precisa estar aqui. As pessoas que o defendem estão aqui. Nem ele faria uma defesa tão bem feita", observou, após as falas dos colegas Alvaro Dias (PSDB-PR), Heráclito Fortes (DEM-PI) e Geraldo Mesquita (PMDB-AC).