Simon e Brizola costuram reaproximação O líder nacional do PDT, Leonel Brizola, e o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, reconheceram, em entrevistas à Rádio Guaíba, que estão mantendo contatos que podem aproximá-los de objetivos comuns nas próximas eleições. Uma aliança entre os dois partidos, que tentam, ainda, atrair o PTB, poderia criar uma alternativa com potencial para enfrentar a possível bipolarização entre o PT e o grupo do ex- governador Antônio Britto, na disputa estadual. O provável candidato seria José Fortunati, vereador eleito pelo PT em Porto Alegre e recentemente filiado ao PDT. O acordo também reforçaria as pretensões de Simon na corrida presidencial. Já neste tom, Brizola considerou a pré-candidatura de Raul Jungmann, no PMDB, como "uma pedra que tentam colocar no caminho de Simon". Disse, ainda, que, por coerência, o PDT não poderia apoiar os candidatos do PT ou Britto ao governo estadual. Simon confirmou a busca de diálogo com Brizola e adiantou que "a possibilidade de aliança começa no Rio Grande do Sul e pode se estender para todo o País."