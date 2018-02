Simon diz que pedirá para Sarney se licenciar do cargo O senador Pedro Simon (PMDB-RS) subirá à tribuna hoje para pedir ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que se licencie do cargo. O senador gaúcho explicou que tomou a decisão de fazer o pronunciamento depois de ler a reportagem de hoje em que o jornal O Estado de S. Paulo revela que um neto de Sarney, José Adriano Cordeiro Sarney, é um dos operadores do esquema de crédito consignado para funcionários da Casa. A Polícia Federal (PF) investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo empréstimos consignados a servidores.