Simon desiste da aposentadoria de ex-governador O senador Pedro Simon anunciou em seu Twitter, nesta terça-feira, que abriu mão de aposentadoria de ex-governador do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada três meses depois do requerimento. Desde novembro do ano passado, Simon recebia R$ 24,1 mil como pensão por ter exercido o cargo de governador entre 1987 e 1990.