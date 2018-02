Simon compara morte de Campos à de Ulysses Guimarães O senador gaúcho Pedro Simon, um dos principais apoiadores no PMDB da candidatura de Eduardo Campos (PSB) à Presidência, afirmou na tarde desta quarta-feira, 13, em entrevista ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que a morte do socialista é comparada a do ex-presidente da Câmara dos Deputados Ulysses Guimarães. Campos morreu esta manhã vítima de um acidente aéreo em Santos (SP) e Ulysses Guimarães, em um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro em outubro de 1992.