Simon cita CPI de Anões do Orçamento, que cassou 14 O senador Pedro Simon (PMDB-RS) fez uma comparação com os escândalos que envolvem o Senado atualmente com o episódio da CPI dos "Anões do Orçamento", em 1993. "Pena que ela (a CPI dos Anões do Orçamento) não continuou, porque o presidente que chegou, Itamar (Franco), proibiu que o trabalho continuasse", disse. "Ali, cassamos 14 parlamentares, fizemos uma limpa naquela comissão, fizemos uma limpa pra valer. Acho que vamos ter coragem para fazer isso", continuou.