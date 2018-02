Silval Barbosa toma posse em MT e pede apoio de Dilma O governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), disse hoje, após tomar posse para seu segundo mandato, que espera da presidente Dilma Rousseff (PT) todo apoio na consolidação logística da infraestrutura do Estado. "Ela conhece nossas dificuldades e sabe que precisamos de investimentos no transporte intermodal", comentou. Num discurso improvisado, o governador conclamou todos os poderes constitucionais para, juntos, "somar esforços para que tudo o que foi compromissado com a população seja realizado".