Silas Malafaia pede a Temer 'cuidado' na escolha do ministro da Educação

BRASÍLIA - Em rápida visita a Temer no Palácio do Jaburu na quarta-feira, 28, o pastor Silas Malafaia abençoou o vice-presidente, e também pediu "cuidado" ao peemedebista na indicação de futuro ministro da Educação de seu eventual governo.

Segundo um deputado federal ligado a Malafaia, o líder da Assembleia de Deus disse a Temer que se preocupa com a questão da chamada "ideologia de gênero" aplicada à Educação, defendida por políticos progressistas de esquerda.

A bancada evangélica na Câmara dos Deputados é contra a indicação do senador José Serra (SP) para a pasta. "Serra é a esquerda do PSDB junto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso", justificou um parlamentar da bancada. O tucano era um dos nomes cotados para o ministério, mas nesta quinta surgiu como possível titular do Itamaraty.