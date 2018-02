Sigilo do voto gera dúvida, diz pesquisa

Um em cada cinco eleitores brasileiros não acredita no sigilo do voto, segundo pesquisa feita pelo instituto Vox Populi a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Para 21% dos entrevistados, os políticos têm meios de saber em quem os eleitores votam. E nada menos que 73% crêem que há pessoas que votam em determinados candidatos apenas por medo de perder o emprego. A pesquisa detectou ainda que mais da metade dos eleitores não acredita que as eleições no Brasil são feitas de maneira limpa e sem fraudes e têm resultados confiáveis. A desconfiança é revelada no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral prepara uma campanha nacional para informar os eleitores sobre a impossibilidade de identificação do voto. Um dos motivos é a pressão de traficantes e milícias sobre o eleitorado de determinadas favelas no Rio. "Não há como acuar, acossar, intimidar esta ou aquela comunidade com a bravata de que é possível se identificar o voto", disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Ayres Britto, na semana passada. O levantamento do Vox Populi revelou ainda uma posição dúbia do eleitorado em relação ao clientelismo. Apenas uma pequena parcela dos ouvidos (5%) concorda que o eleitor pode receber ajuda em troca do voto. Mas, para 42% dos entrevistados, é obrigação dos políticos pagar despesas de hospital e de enterro para pessoas necessitadas. Para outros 40%, isso "não é obrigação, mas deveria fazer". Apenas 17% consideram que os políticos "não deveriam fazer de jeito nenhum". Para 83%, é importante que os políticos socorram as pessoas necessitadas. A maioria espera que os eleitos ajudem as pessoas a conseguir empregos e façam escolas e hospitais. Nada menos que 61% dos entrevistados disseram conhecer pessoas que aceitariam votar em um candidato em troca de vantagens pessoais. A pesquisa constatou que 82% dos eleitores consideram que os candidatos, depois de eleitos, não cumprem as promessas de campanha. Para 85% dos ouvidos, de maneira geral, a política é uma atividade na qual os próprios políticos são os principais beneficiados. Para 76% dos ouvidos, o político é mais importante do que o partido na hora da escolha em quem votar. Os três fatores mais importantes para escolher um candidato, de acordo com os entrevistados, são: propostas de trabalho, benefícios que poderão ser concedidos ao bairro e à comunidade e experiência pessoal do político.Também é dado grande peso no processo de escolha à simpatia do político. Para 68%, é muito importante ou importante que o político seja simpático. Se o voto deixasse de ser obrigatório no Brasil, 30% dos entrevistados afirmaram que com certeza não votariam. Outros 51% disseram que continuariam a votar. A pesquisa foi feita pelo Vox Populi entre os dias 27 de junho e 6 de julho. Foram ouvidas 1.502 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do País.