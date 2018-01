Sibá Machado será o líder do PT na Câmara

Brasília - Isolados dos principais postos de comando da Câmara, os integrantes da bancada do PT escolheram na manhã desta quarta-feira, 4, por aclamação, o deputado Sibá Machado (AC) como novo líder da bancada na Casa. Fragilizada pela derrota de Arlindo Chinaglia (PT-SP) e pela vitória em turno único de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na eleição para a presidência da Câmara, a bancada petista ameaçou "rachar" e transformar a eleição do líder em uma "guerra" entre as diferentes alas do partido.

A corrente "Democracia Socialista" chegou a colocar o nome de Afonso Florence (BA) na disputa pela liderança e o "Movimento PT" indicou que lançaria a deputada Maria do Rosário (RS). Minoritários dentro do PT, esses dois grupos passaram a ser responsabilizados pelo campo majoritário "Construindo um Novo Brasil" pela condução considerada desastrosa da campanha de Chinaglia.

Nessa terça, 3, deputados do PT realizaram uma série de reuniões para tentar evitar que a sucessão na liderança fosse feita no voto, o que evidenciaria uma divisão interna. Além da briga das diferentes correntes, houve petistas que questionaram a capacidade de articulação política de Sibá em um momento em que o PT foi jogado para escanteio na Câmara.

Ao final do dia, eles costuraram um acordo para conduzir Sibá - que é membro do campo majoritário - à liderança. Fez parte do acerto um rodízio com outras correntes do PT nos próximos anos e em comissões temáticas da Casa.

Em sua segunda passagem pela Câmara, Sibá foi suplente da ex-senadora Marina Silva e chegou a assumir o mandato no Senado quando ela se tornou ministra do Meio Ambiente.