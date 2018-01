Sibá anuncia Wellington Salgado como relator do caso Renan

O senador Wellington Salgado (PMDB-MG) é o novo relator da representação contra Renan Calheiros (PMDB-AL) no Conselho de Ética do Senado. O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta manhã, mas a informação já foi confirmada pela assessoria do senador Sibá Machado (PT-AC), presidente do Conselho de Ética. Wellington Salgado, aliado de Renan, substitui Epitácio Cafeteira (PTB-MA), que está afastado de suas funções por problemas de saúde. Na reunião de sexta-feira, 15, Salgado declarou ser a favor do arquivamento do processo. Desde segunda-feira, 18, Sibá Machado estava à procura de um novo nome para ocupar a relatoria, mas vários senadores recusaram. O relatório de Cafeteira é pelo arquivamento do processo contra Renan e deve ser votado na tarde desta quarta-feira, 20. Pela manhã, os partidos políticos deverão reunir suas bancadas para analisar se há ou não condições de votação do relatório apresentado por Cafeteira. Há possibilidade de a reunião ser adiada. Renan é acusado de ter pensões pagas pelo lobista Cláudio Gontijo, da empreiteira Mendes Júnior, a Mônica Veloso, com quem tem uma filha extraconjugal. Sua defesa tenta provar rendimentos próprios para justificar o pagamento das pensões.