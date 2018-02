Show contra CPMF acontece hoje no Anhangabaú A Frente Nacional da Nova Geração realiza hoje, às 17h30, um show contra a prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Estão confirmadas as presenças de Zezé di Camargo e Luciano, KLB, Gabriel, o Pensador, CPM 22, Fresno e NX Zero, que não cobraram cachê para participar do evento. "Todos vieram por amor à causa", afirma o presidente do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ronaldo Koloszuk, um dos organizadores do evento. Koloszuk explicou que o show não terá qualquer caráter partidário, não haverá discursos e não será permitida a entrada de pessoas com cartazes e faixas de protesto. Ainda assim, na avaliação dele, trata-se de uma manifestação pública, pois o show tem um sentido claro. "O show foi demandado pelo pessoal da área de responsabilidade social da nossa frente nacional, por exemplo, a ONG Fábrica de Criatividade, de Capão Redondo. O pessoal do Capão Redondo não sabe o que é a CPMF. Então estamos fazendo um show para mostrar para a população o que é a CPMF. Vai ser um show bastante educativo", declarou.