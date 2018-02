Shannon: Mercosul precisa decidir alianças de comércio

"O Mercosul tem que decidir se quer seguir o modelo de relações comerciais sem estrutura, sem tratados, como o atual, ou se pretende negociar como um bloco (as áreas de livre-comércio) ou então deixar os membros se relacionarem nesse sentido", afirmou.

Para o embaixador, o potencial econômico da parceria entre Brasil e Estados Unidos "não tem limites". "Ano passado chegou a algo em torno de US$ 76 bilhões. Não está nem perto do potencial que existe. É impossível não trabalhar com o Brasil, já que a economia é tão grande. Mas o Brasil tem assuntos a resolver no Mercosul antes que possa negociar como estamos com a União Europeia", disse Shannon.

Segundo Shannon, o Brasil é o país que mais desperta interesse nos empresários norte-americanos em todo o continente sul-americano. "É uma excelente plataforma para comércio. Os outros (países) são complicados ou pequenos", concluiu.