Shakira visita Dilma e causa alvoroço no Planalto A cantora colombiana Shakira causou alvoroço e histeria no Palácio do Planalto na tarde de hoje, antes e depois de ser recebida pela presidente Dilma Rousseff. Shakira, que fará um show na capital esta noite, entregou a Dilma um violão autografado e propôs parceria entre a Fundação Alas, criada por ela para atender crianças pobres da América Latina, e o governo brasileiro.