Severino tem apoio de Lula e Campos O ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti (PP) vai disputar a Prefeitura de João Alfredo (PE), onde nasceu, com o apoio do presidente Lula (PT) e do governador Eduardo Campos (PSB). Os dois partidos integram a sua coligação. Severino renunciou à presidência da Câmara e ao mandato, em 2005, ao ser acusado de receber propina para manter a concessão de um restaurante na Casa. Ele nega a denúncia.