Severino não consegue audiência com Carvalho no DF O ex-presidente da Câmara dos Deputados Severino Cavalcanti e, agora, prefeito da pequena cidade pernambucana João Alfredo, pelo PP, de 32 mil habitantes, tentou hoje ser recebido pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, mas não conseguiu passar da portaria da entrada principal do Palácio do Planalto.